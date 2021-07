Covid oggi Toscana, 65 contagi: bollettino 13 luglio (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 65 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 65 su 6.849 test di cui 5.169 tamponi molecolari e 1.680 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (1,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.406.149. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 65 ida coronavirus in, 132021, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 65 su 6.849 test di cui 5.169 tamponi molecolari e 1.680 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (1,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.406.149. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

