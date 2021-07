Covid oggi Puglia, 97 contagi: bollettino 13 luglio (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 97 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 13 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri è stato registrato un morto, nella provincia di Lecce. I nuovi casi sono stati individuati su 7.527 test per l’infezione da Covid-19. Sono 1.712 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per Covid sono 77. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 97 ida coronavirus in, 13, secondo i dati deldella regione. Da ieri è stato registrato un morto, nella provincia di Lecce. I nuovi casi sono stati individuati su 7.527 test per l’infezione da-19. Sono 1.712 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati persono 77. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

