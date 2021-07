Covid oggi Lazio, 166 contagi. A Roma 123 casi: bollettino 13 luglio (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 166 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 13 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 3 morti. A Roma segnalati 123 casi. "Su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+3.487) e quasi 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 166 nuovi casi positivi (-6), 3 decessi (+2), i ricoverati sono 129 (-4), le terapie intensive sono 25 (stabili), i guariti sono 227. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8% ma se consideriamo anche gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021), 13 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 166 ida coronavirus nel, 13, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati 3 morti. Asegnalati 123. "Su quasi 9mila tamponi nel(+3.487) e quasi 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 166 nuovipositivi (-6), 3 decessi (+2), i ricoverati sono 129 (-4), le terapie intensive sono 25 (stabili), i guariti sono 227. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8% ma se consideriamo anche gli ...

Corriere : ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante»… - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA / VITTORIA AZZURRA Morti, incendi e spari. 2 vittime più 1 affogato, zero controlli, feriti e assem… - fisco24_info : Covid oggi Lazio, 166 contagi. A Roma 123 casi: bollettino 13 luglio: I dati della regione: 3 morti… - EasyInve : La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo torna ad essere “Covid free”. É di oggi, martedì… -