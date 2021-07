Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 luglio (Di martedì 13 luglio 2021) l bollettino Covid Italia di oggi, martedì 13 luglio 2021, con dati della Protezione Civile e regione per regione su contagi, ricoveri, morti. Il punto e le ultime notizie mentre si accende il dibattito sull’obbligo di vaccino nel Paese in allerta per la variante Delta. I numeri sul coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle regioni: Sono 254 i contagi da coronavirus in Veneto ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) ldi, martedì 132021, con dati dellae regione per regione su, ricoveri, morti. Il punto e le ultime notizie mentre si accende il dibattito sull’obbligo di vaccino nel Paese in allerta per la variante Delta. I numeri sul coronavirus da Lombardia e Lazio, Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle: Sono 254 ida coronavirus in Veneto ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Lazzaroni: 'Spalletti? Onorati, pronti per il ritiro del Napoli' Ci si prenota online sul sito del Napoli, oggi obbligatorie per le norme Covid - 19. Amichevoli? Ovviamente ci saranno solo 700 posti. Variante delta ? Siamo molto attenti, abbiamo fatto tutto nella ...

EUR/USD scende a quota 1,1850: come investire oggi in attesa dell'inflazione USA Il dollaro USA sta dunque rimbalzando in un clima di mercato tendenzialmente cauto, in vista dei dati critici sull'inflazione statunitense e dell'analisi sull'evoluzione delle varianti Covid. Conosci ...

Covid, news. Speranza: "Siamo ancora dentro epidemia ma abbiamo arma vaccini". LIVE Sky Tg24 Coronavirus: sono 65 i nuovi casi positivi oggi in Toscana Firenze: In Toscana sono 245.079 i casi di positività al coronavirus, 65 in più rispetto a ieri (62 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,03% in più ...

Corsini: contagi Covid per ora non preoccupano ma serve rivedere paramentri Di preoccupazioni per la crescita dei contagi e per gli effetti che può avere sulla stagione turistica "direi che al momento non ce ne sono. Anzi io eviterei anche certi toni e certe affermazioni che ...

