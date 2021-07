Covid: oggi in Italia 1.534 casi e 20 decessi (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 1.534 i contagi da coronavirus Sars-CoV-2 in Italia oggi, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 192.543 tamponi, per un tasso di positività che scende allo 0,8%. Calano i pazienti Covid in ospedale rispetto alla giornata di ieri (-21) e si registra un ricovero in meno in terapia intensiva, dove gli ingressi odierni sono stati 7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Sono 1.534 i contagi da coronavirus Sars-CoV-2 in, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 192.543 tamponi, per un tasso di positività che scende allo 0,8%. Calano i pazientiin ospedale rispetto alla giornata di ieri (-21) e si registra un ricovero in meno in terapia intensiva, dove gli ingressi odierni sono stati 7.

