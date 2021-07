Covid, oggi in Abruzzo sono stati 33 i nuovi casi positivi (Di martedì 13 luglio 2021) L'Aquila - sono 33 (di età compresa tra 7 e 79 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75195. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71751 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 13 luglio 2021) L'Aquila -33 (di età compresa tra 7 e 79 anni) ialregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75195. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero deicompresi anche 71751 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei dimessi/guariti e dei ...

Advertising

Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA / VITTORIA AZZURRA Morti, incendi e spari. 2 vittime più 1 affogato, zero controlli, feriti e assem… - SkyTG24 : Covid, nuovi casi sopra quota 1.500. Tasso di positività allo 0,8%, ricoveri in calo. DATI - bad_montax : RT @globalistIT: - EugenioCardi : RT @globalistIT: -