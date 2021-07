Covid oggi Emilia, 76 contagi e zero morti: bollettino 13 luglio (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 76 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 13 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Dall’inizio dell’epidemia nella Regione si sono registrati 387.789 casi di positività. 17.627 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,4%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 76 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 13. Non si registrano invece nuovi decessi. Dall’inizio dell’epidemia nella Regione si sono registrati 387.789 casi di positività. 17.627 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,4%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione ...

