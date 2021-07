Covid oggi Campania, 136 contagi: bollettini 13 luglio (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 136 i contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 13 luglio 2021. I casi sono stati rilevati dall’analisi di 7.174 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 3 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 14 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 197 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 136 ida coronavirus insecondo il bollettino di, 132021. I casi sono stati rilevati dall’analisi di 7.174 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 3 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Insono 14 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 197 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

