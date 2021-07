Covid oggi Abruzzo, 33 contagi: bollettino 13 luglio (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 33 (di età compresa tra 7 e 79 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casiportano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75.195. Non si registrano morti, il totale dei decessi resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.751 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 932 (-10 rispetto a ieri), come comunica l’Assessorato regionale alla ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 33 (di età compresa tra 7 e 79 anni) ida coronavirus in, 132021, secondo i dati deldella regione. I nuovi casiportano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75.195. Non si registrano morti, il totale dei decessi resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.751 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 932 (-10 rispetto a ieri), come comunica l’Assessorato regionale alla ...

Corriere : ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante»… - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA / VITTORIA AZZURRA Morti, incendi e spari. 2 vittime più 1 affogato, zero controlli, feriti e assem… - ultimenews24 : 'Noi non abbiamo evidenza ad oggi di quanto duri la risposta immunitaria conferita dai vaccini anti Covid' con due… - lifestyleblogit : Covid oggi Abruzzo, 33 contagi: bollettino 13 luglio - -