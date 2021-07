Covid, oggi 1.534 nuovi casi e 20 morti: il bollettino del 13 luglio (Di martedì 13 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 13 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 1.534 Decessi: 20 Tamponi effettuati: 192.543 Terapie intensive: -1 Tasso di positività: 0,8% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 40.649 casi totali: 4.273.693 Decessi: 127.808 Guariti: 4.105.236 In Italia oggi, martedì 13 luglio 2021, si registrano 1.534 nuovi positivi e 20 morti per Covid. Ieri c’erano stati 888 nuovi ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021)ITALIA, ILDI132021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 1.534 Decessi: 20 Tamponi effettuati: 192.543 Terapie intensive: -1 Tasso di positività: 0,8% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 40.649totali: 4.273.693 Decessi: 127.808 Guariti: 4.105.236 In Italia, martedì 132021, si registrano 1.534positivi e 20per. Ieri c’erano stati 888...

Advertising

fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA / VITTORIA AZZURRA Morti, incendi e spari. 2 vittime più 1 affogato, zero controlli, feriti e assem… - Corriere : ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante»… - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - kisskissnapoli : Il bollettino #Covid di oggi in #Campania ?? - fisco24_info : Covid oggi Italia, 1.534 contagi e 20 morti: bollettino 13 luglio: I dati, regione per regione, della Protezione Ci… -