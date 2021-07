Covid, news. Variante Delta porta aumento casi. Pass al ristorante in Francia. LIVE (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 4 le regioni che temono di tornare in zona gialla. La ripresa dei contagi non risparmia la Francia, interviene il presidente Macron e per il personale sanitario scatta l'obbligo di vaccino, per andare al ristorante servirà un Pass. Secondo il sottosegretario alla salute Sileri, la Variante Delta diventerà prevalente entro 10 giorni. E quindi, si pensa a nuove misure di contenimento del virus Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 4 le regioni che temono di tornare in zona gialla. La ripresa dei contagi non risparmia la, interviene il presidente Macron e per il personale sanitario scatta l'obbligo di vaccino, per andare alservirà un. Secondo il sottosegretario alla salute Sileri, ladiventerà prevalente entro 10 giorni. E quindi, si pensa a nuove misure di contenimento del virus

Advertising

LaStampa : Nell’est dell’India si sta consumando una strage silenziosa: il Covid fa crescere le uccisioni di elefanti… - repubblica : Europei di calcio e covid, l'epidemiologa dell'Oms: 'Devastante contagio in diretta' - repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Covid, news. Variante Delta porta aumento casi. Pass al ristorante in Francia. LIVE - TRIESTE_news : Covid, continua il sequenziamento. 15 casi di Variante Delta a Trieste - -