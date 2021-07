Covid, news. Il bollettino: 1.534 nuovi contagi, 20 i decessi. Tasso positività 0,8% LIVE (Di martedì 13 luglio 2021) Processati 192.543 tamponi nelle ultime 24 ore. Calano terapie intensive (-1) e i ricoveri ordinari (-21). Il ministro della Salute: "C'è una ripresa del contagio dovuto alla variante Delta. Siamo però in una fase diversa perche abbiamo l'arma dei vaccini e oggi abbiamo superato in Italia 58 milioni di dosi somministrate". Quattro regioni rischiano la zona gialla. In Francia per il personale sanitario scatta l'obbligo di vaccino, per andare al bar e al ristorante servirà un pass Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 luglio 2021) Processati 192.543 tamponi nelle ultime 24 ore. Calano terapie intensive (-1) e i ricoveri ordinari (-21). Il ministro della Salute: "C'è una ripresa delo dovuto alla variante Delta. Siamo però in una fase diversa perche abbiamo l'arma dei vaccini e oggi abbiamo superato in Italia 58 milioni di dosi somministrate". Quattro regioni rischiano la zona gialla. In Francia per il personale sanitario scatta l'obbligo di vaccino, per andare al bar e al ristorante servirà un pass

Advertising

LaStampa : Nell’est dell’India si sta consumando una strage silenziosa: il Covid fa crescere le uccisioni di elefanti… - repubblica : Usa, nuovo allarme per vaccino anti Covid Johnson & Johnson - LaStampa : L’Italia in festa, variante Covid in agguato - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio, annullato il concerto di Matt Bianco ad Ecolandia per le restrizioni Covid) è stato pub… - osamundR : RT @osamundR: ???? I teteski che svelano le porcate della nostra dittatura? -