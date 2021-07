Covid, nessun nuovo contagio registrato nelle ultime 24 ore in Abruzzo (Di martedì 13 luglio 2021) L'Aquila - In Abruzzo non si registra alcun nuovo caso positivo al Covid, per cui il totale dall’inizio dell’emergenza rimane a 75162. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71708 dimessi/guariti (+12 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 942 (-12 rispetto a ieri). 29 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 13 luglio 2021) L'Aquila - Innon si registra alcuncaso positivo al, per cui il totale dall’inizio dell’emergenza rimane a 75162. Il bilancio dei pazienti deceduti non registracaso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71708 dimessi/guariti (+12 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 942 (-12 rispetto a ieri). 29 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con ...

