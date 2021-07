Covid | Merkel | la Germania non intende introdurre l' obbligo di vaccino

Advertising

La Germania non "intende" rendere obbligatoria la vaccinazione anti -. Lo ha detto la cancelliera Angela, facendo ancora affidamento sulla "volonta'" dei pazienti e sulla "pubblicita'" per i vaccini. "Non credo che possiamo guadagnare fiducia cambiando cio' ...... un ambiguo valletto dei Rothschild e dallaun personaggio di straordinaria opacità dietro l'...il numero annuale di vaccinazioni di ogni tipo supera abbondantemente quelle fatte per il. ...Lo ha chiarito la cancelliera Angela Merkel, dopo una visita all'istituto Robert Koch, punto di riferimento della lotta alla pandemia. Questa - ha detto la Merkel - non è superata. Ma la "quarta ...La cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che la Germania non renderà obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19, aggiungendo che ulteriori inoculazioni, il rispetto del distanziamento e ...