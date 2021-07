Covid | medici Gb in allarme | “Stop restrizioni irresponsabile”

(Di martedì 13 luglio 2021) E’ “e rischiosa” la scelta del governo britannico di revocare dal 19 luglio leintrodotte per limitare la diffusione del coronavirus. L’arriva dalla British Medical Association, che parla di un rischio nell’aumento dei decessi causati da complicanze. ”Le conseguenze potrebbero essere potenzialmente devastanti”, hanno avvertito i, secondo i quali ”ci potrebbe essere un aumento di ricoveri in ospedale. Probabilmente il numero maggiore in tutta Europa”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Le informazioni attualmente a disposizione degli scienziati e degli espertinon consentono ... cronoterapia reimposta orologio biologico MORTA DONNA INFETTATA DA DUE VARIANTI: PRIMO CASO ...... se sieteo paramedici e non siete vaccinati, non potrete più lavorare e non verrete più pagati ". Macron: "Pass sanitario per ristoranti, caffè e mezzi pubblici"/ "- 19 è tornato" L'...Immagini che sono frammenti di emozioni forti: paura, incertezza, sollievo e gratitudine, emozioni di un anno passato sulla prima linea del fronte contro il Covid al Pronto soccorso dell'Ospedale Gall ...13 LUG - “Non è il momento di rallentare la campagna vaccinale. Sarebbe un grave errore oggi scivolare nell'illusione che l'epidemia sia finita e che non possa più nuocere alla salute. Ci sono ancora ...