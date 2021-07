Covid Italia, tornano le zone gialle, arancioni e rosse: ecco le regioni a rischio e le prime restrizioni (Di martedì 13 luglio 2021) L’Italia tutta bianca per l’estate, senza restrizioni e con maggior libertà, sembrava quasi possibile. I contagi in calo, la mascherina non più obbligatoria all’aperto, i ricoveri e le terapie intensive in diminuzione, le attività che dopo mesi hanno potuto rialzare la saracinesca. Sembrava. Perché in realtà negli ultimi giorni si sta registrando un’impennata di contagi e a preoccupare è sempre di più la variante Delta, quella che pare essere di facile trasmissibilità e che ad agosto, stando al parere degli esperti, potrebbe diventare dominante. Leggi anche: Regole Covid saltate dopo la vittoria dell’Italia, D’Amato: ‘Ora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) L’tutta bianca per l’estate, senzae con maggior libertà, sembrava quasi possibile. I contagi in calo, la mascherina non più obbligatoria all’aperto, i ricoveri e le terapie intensive in diminuzione, le attività che dopo mesi hanno potuto rialzare la saracinesca. Sembrava. Perché in realtà negli ultimi giorni si sta registrando un’impennata di contagi e a preoccupare è sempre di più la variante Delta, quella che pare essere di facile trasmissibilità e che ad agosto, stando al parere degli esperti, potrebbe diventare dominante. Leggi anche: Regolesaltate dopo la vittoria dell’, D’Amato: ‘Ora ...

