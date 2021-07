Covid Italia, bollettino oggi 13 luglio: 1.534 nuovi casi e 20 morti. Raddoppiati i contagi (Di martedì 13 luglio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 13 luglio 2021. Sono 1.534 contagiati, 20 morti e 1.287 guariti. Sono 192.543 i tamponi effettuati e il tasso di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 luglio 2021), ildi132021. Sono 1.534ati, 20e 1.287 guariti. Sono 192.543 i tamponi effettuati e il tasso di...

Advertising

Corriere : ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante»… - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - SkyTG24 : Covid Italia, Fontana: 'Favorevoli a Green Pass per bar e ristoranti' - Beatric04906159 : RT @EliseiNicole: VAERS: Il numero di decessi segnalati dopo i sieri COVID aumenta di oltre 2.000 in una settimana - Database Italia https:… - SecchiElias : #RT @notiziae: #Covid, +1.534 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +20 #morti, +1.287 #guariti. #Tamponi: 19… -