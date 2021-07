Covid, Francia: “Vaccino obbligatorio per il personale sanitario”, pena il licenziamento (Di martedì 13 luglio 2021) Covid in Francia, introduce il Vaccino obbligatorio per il personale sanitario e il pass sanitario per andare al ristorante e in aereo. E Figliuolo si associa. La Francia torna ad avere misure restrittive contro il Covid, ora la paura è la variante Delta. A causa di queste nuove evoluzioni lo stato francese ha introdotto la vaccinazione obbligatoria a tutto il personale sanitario, mentre in Italia è ancora a discrezione del personale l’immunizzazione contro il ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 luglio 2021)in, introduce ilper ile il passper andare al ristorante e in aereo. E Figliuolo si associa. Latorna ad avere misure restrittive contro il, ora la paura è la variante Delta. A causa di queste nuove evoluzioni lo stato francese ha introdotto la vaccinazione obbligatoria a tutto il, mentre in Italia è ancora a discrezione dell’immunizzazione contro il ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, green pass per eventi come in Francia? Figliuolo: “Potrebbe essere una soluzione per una spinta” alla campag… - Adnkronos : #Macron annuncia che pass sanitario sarà necessario per accedere a tutti gli eventi o luoghi in cui siano riunite p… - Corriere : La Francia verso l’obbligo del green pass per andare al ristorante - Giacomo_Brunoro : RT @isabbah: Il Ministro della Salute Veran annuncia che a partire dal 15/09 il personale sanitario non vaccinato non potrà lavorare e non… - infoitinterno : Covid, news. Variante Delta porta aumento casi. Pass al ristorante in Francia. LIVE -