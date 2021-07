Covid, Francia: “Un milione di vaccini prenotati dopo discorso di Macron alla nazione” (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Bloccare l’avanzata della variante Delta. Questo l’obiettivo del nuovo piano illustrato dal presidente francese, Emmanuel Macron nel suo messaggio rivolto alla nazione dopo il consiglio di Difesa sanitario che si è tenuto all’Eliseo. “Al momento in cui vi parlo – ha affermato Macron – c’è una forte ripresa dell’epidemia legata al coronavirus che riguarda tutte le nostre regioni. Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto”. In Francia, si stanno, infatti, moltiplicando timori e segnali ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Bloccare l’avanzata della variante Delta. Questo l’obiettivo del nuovo piano illustrato dal presidente francese, Emmanuelnel suo messaggio rivoltoil consiglio di Difesa sanitario che si è tenuto all’Eliseo. “Al momento in cui vi parlo – ha affermato– c’è una forte ripresa dell’epidemia legata al coronavirus che riguarda tutte le nostre regioni. Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto”. In, si stanno, infatti, moltiplicando timori e segnali ...

