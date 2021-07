Covid: Egitto, decessi mai così bassi da inizio pandemia (Di martedì 13 luglio 2021) Il numero di decessi da Covid - 19 "più basso" dallo scoppio della pandemia oltre un anno fa è stato annunciato ieri dal ministero della Salute e della popolazione dell'Egitto, il terzo Paese più ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) Il numero dida- 19 "più basso" dallo scoppio dellaoltre un anno fa è stato annunciato ieri dal ministero della Salute e della popolazione dell', il terzo Paese più ...

Il programma e tutti gli eventi del Meeting 2021 a Rimini Adrien Candiard, domenicano di Parigi, trapiantato in Egitto dove studia l'islam, con i suoi libri ... COVID - 19, IL RUOLO CENTRALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA: LA SFIDA DEL VACCINO E DI UNA TERAPIA ...

In Egitto sono state inasprite le pene per i crimini sessuali Tuttavia l'anno scorso in Egitto - e in molti altri Paesi nel mondo - quale conseguenza della pandemia di Covid-19 è fortemente aumentata la violenza di genere, soprattutto nelle città, con più di 400 ...

