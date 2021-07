Covid | cinque regioni rischiano la zona gialla | contagi in risalita

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 luglio 2021) Per il momento il Governo non sembra intenzionato a voler “chiudere” La variante Delta, continua a far paura con i, come evidenziano i dati e la percentuale di positività in netta. Isono infatti inin 19, ovvero tutte a eccezione di Valle D’Aosta e Provincia di Trento e per questo verrà anche prorogato lo stato d’emergenza che per ora è fissato al 31 luglio. Lechiedono di rivedere i parametri che portano al passaggio di colore e alle restrizioni: per il momento però, come smentito dal Ministro della Salute, Roberto Speranza è stata ...