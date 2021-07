Covid | Abrignani | “Entro fine agosto 30 mila casi al giorno”

(Di martedì 13 luglio 2021) I contagi cresceranno e apotrebbero essere oltre 30al, cioè quanti oggi in Gran Bretagna. E al netto dei festeggiamenti per la Nazionale, il cui impatto sulla curva epidemica sarà chiaro solo tra qualche. E’ quanto sostiene Sergio, immunologo dell’Università dino e membro del Cts, in un’intervista a ‘La Repubblica’ che tuttavia sottolinea come l’Italia deve osservare cosa accade nel Paese guidato da Boris Johnson per decidere che interventi fare qui da noi. “Soprattutto, vediamo l’impatto deigravi che, ...

Advertising

DavideTedesco74 : Covid, Abrignani (Cts): “Ad agosto 30mila casi come ora l’Inghilterra. Ma speriamo siano meno gravi' L'immunologo m… - TerryEmpyre : RT @Adnkronos: Variante #Delta, Abrignani: 'Entro fine agosto 30 mila casi al giorno'. #Covid - FornariEmanuela : RT @Adnkronos: Variante #Delta, Abrignani: 'Entro fine agosto 30 mila casi al giorno'. #Covid - Rom_Lisa : RT @Adnkronos: Variante #Delta, Abrignani: 'Entro fine agosto 30 mila casi al giorno'. #Covid - Stefano_Lupus : RT @Adnkronos: Variante #Delta, Abrignani: 'Entro fine agosto 30 mila casi al giorno'. #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abrignani

Ilpotrebbe diventare come un'influenza". Secondonon è possibile ad oggi stimare l'impatto dei festeggiamenti per l'Italia campione d'Europa sull'andamento dell'epidemia: "Nessuno sa ...I casi di- 19 in Italia cresceranno e a fine agosto potrebbero superare quota 30mila al giorno, ovvero ... Lo spiega in una intervista alla Repubblica Sergio, immunologo dell'Univeristà ...La variante Delta spinge i contagi che entro fine agosto potrebbero essere oltre 30mila al giorno, cioè quanti oggi in Gran Bretagna.I contagi cresceranno e a fine agosto potrebbero essere oltre 30mila al giorno, cioè quanti oggi in Gran Bretagna. E al netto dei festeggiamenti per la Nazionale, il cui impatto sulla curva epidemica ...