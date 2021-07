Covid | Abrignani “Entro fine agosto 30 mila casi al giorno”

(Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “C'è una variante super diffusiva, che prima si è presentata nel Regno Unito e poi in Spagna e Portogallo e che di certo arriverà anche da noi. In questa situazione non piacevole, ci fa star bene vedere che, dove il tasso di vaccinazione è ampio, si è protetti dalle forme gravi. Invece di morire una persona infettata ogni 50, infatti, a perdere la vita è una su mille”. Lo afferma in un'intervista al quotidiano La Repubblica Sergio, immunologo dell'Università dino e membro del Comitato Tecnico Scientifico, spiegando che l'Italia deve osservare come vanno le cose nel Paese guidato da Boris Johnson per decidere che interventi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abrignani

Leggi anche, 888 casi e 13 morti: in salita il tasso di positività all' 1,2% (+ 0,2% rispetto ... come pronostica oggi Sergiodel Cts in un'intervista a la Repubblica. 'Noi ci ...I casi di- 19 cresceranno ed entro fine agosto potrebbero essere oltre 30mila al giorno, cioè quanti oggi in Gran Bretagna. Sergio, immunologo dell'Università di Milano e membro del Comitato ...Il Covid potrebbe diventare come un’influenza ... Comunque, in un mese e mezzo arriveremo ai loro stessi numeri”, sottolinea Abrignani. Le vaccinazioni “sono l’unica certezza che abbiamo. Una dose ...Ad Agosto ci saranno in Italia 30.000 contagi al giorno. L'unico baluardo rimangono i vaccini. Lo dice Sergio Abrignani, immunologo, marsalese, componente del Comitato Tecnico Scientifico che affianca ...