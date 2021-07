Covid, Abrignani, Cts: “Entro fine agosto 30 mila contagiati al giorno” (Di martedì 13 luglio 2021) Monito di Sergio Abrignani, immunologo dell’Università di milano nonché membro del Cts: “Entro la fine di agosto 30 mila contagiati al giorno” (Screen video)La variante “italiana”, alias gli eroi di Wembley, ha conquistato l’Inghilterra battendo gli inglesi nella finale di Euro 2020 e anche quella “Delta” Entro 10 giorni “supererà la variante inglese diventando così prevalente” ma “non c’è bisogno di ripristinare l’obbligo di mascherina all’aperto, vanno rafforzati i controlli in caso di assembramenti”. E’ quanto ha preconizzato, in un ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 luglio 2021) Monito di Sergio, immunologo dell’Università dino nonché membro del Cts: “ladi30al” (Screen video)La variante “italiana”, alias gli eroi di Wembley, ha conquistato l’Inghilterra battendo gli inglesi nella finale di Euro 2020 e anche quella “Delta”10 giorni “supererà la variante inglese diventando così prevalente” ma “non c’è bisogno di ripristinare l’obbligo di mascherina all’aperto, vanno rafforzati i controlli in caso di assembramenti”. E’ quanto ha preconizzato, in un ...

