Covid, 44 casi: il sindaco di Caserta sospende campo Salesiani (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha sospeso il campo estivo dell'Istituto Salesiani a causa di un focolaio Covid sviluppatosi tra ragazzi e operatori, con 44 casi registrati. La decisione del sindaco è stata presa su sollecitazione di una nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Caserta, nella quale si sollecitava l'adozione di un'ordinanza che fermasse il campo per ragioni di sicurezza sanitaria, tenendo conto del fatto che l'attività di screening è ancora in corso e ...

