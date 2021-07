Covid-19, Germania: nessun obbligo di vaccinazione, lo annuncia la cancelliera Merkel (Di martedì 13 luglio 2021) I governanti tedeschi non accedono alle indicazioni univoche di esperti interessati e produttori ancor più interessati. Mentre Speranza, Figliuolo e soci stanno rinnovando una campagna pro vaccini cercando nella pratica di renderli obbligatori per tutti, la Germania non intende rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 luglio 2021) I governanti tedeschi non accedono alle indicazioni univoche di esperti interessati e produttori ancor più interessati. Mentre Speranza, Figliuolo e soci stanno rinnovando una campagna pro vaccini cercando nella pratica di renderli obbligatori per tutti, lanon intende rendere obbligatoria laanti-L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Merkel: 'In Germania per ora nessun obbligo vaccinale' #angelamerkel - RaiNews : Covid, #Merkel: la #Germania non intende introdurre l'obbligo di #vaccino - Adnkronos : Merkel ha spiegato che la Germania non intende seguire l'esempio della #Francia su #vaccino anti Covid. - barrymansixty1 : L’UE sceglie al solito di non decidere, gli stati in ordine sparso. Cosa potrebbe andare storto? #vaccini - FirenzePost : Covid-19, Germania: nessun obbligo di vaccinazione, lo annuncia la cancelliera Merkel -