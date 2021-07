Covid-19 Francia: Macron annuncia la stretta, green pass per ristoranti e trasporti (Di martedì 13 luglio 2021) Il presidente francese ha annunciato l'estensione del pass sanitario, da agosto, ai caffé, ai ristoranti, ai centri commerciali, agli aerei, ai treni, ai pullman di lunga percorrenza, e strutture mediche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 luglio 2021) Il presidente francese hato l'estensione delsanitario, da agosto, ai caffé, ai, ai centri commerciali, agli aerei, ai treni, ai pullman di lunga percorrenza, e strutture mediche L'articolo proviene da Firenze Post.

