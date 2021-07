Covid | 1534 nuovi casi e 20 decessi Ricoveri in calo | ma si discute di obbligo vaccinale

(Di martedì 13 luglio 2021) Aumentano (+1.534) idi coronavirus da ieri in Italia, e sono venti i. Questi i dati che emergono dal bollettino quotidiano sull’emergenza. Calano irispetto alla giornata di ieri (-21) e si registra un ricovero in meno in terapia intensiva, dove gli ingressi odierni sono stati sette. Sono stati +192.543 i tamponi effettuati da ieri, con un tasso di positività che scende allo 0,8%. Menichetti: rischiamo di tornare a riempire gli ospedali L’incremento dei contagi, anche se non è ancora drammatico, induce gli esperti a fare previsioni fosche. Il virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie ...

ROMA. Tornano a salire i contagi in Italia e la curva dopo mesi di discesa costante nel differenziale dei positivi attuali, vede più positivi che guariti. Ci sono 1.534 casi di Covid registrati da ieri e 20 decessi. I guariti sono 1.287, coi contagiati che salgono a 40.649. I tamponi processati da ieri sono stati 192.543. ROMA - Sono 1.534 i positivi al test individuati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, lunedì erano stati 888. Sono invece 20 le vittime in un giorno, mentre il giorno prima erano stat ... 254 nuovi casi in Veneto, 241 in Lombardia, 174 in Sicilia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 lug - Salgono a 1.534 i nuovi contagi da Covid con 192.543 tamponi, per un tasso di positivita' che ...