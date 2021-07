Covid, 1.534 nuovi casi in Italia e 20 decessi (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Quasi raddoppiati i casi Covid in 24 ore in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 1.534, ieri erano stati 888, a fronte di 192.543 tamponi effettuati e che fa scendere il tasso di positività allo 0,79%. Crescono pure i decessi: 20 morti (+7).Sono 1.287 i guariti, mentre gli attuali positivi dopo mesi di discesa salgono di 223 unità attestandosi su un numero totale di 40.649. Continuano invece a calare i ricoveri nei reparti ordinari, 1.128 (-21), quasi stabili le terapie intensive, 157 (-1) con 7 nuovi ingressi. In isolamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Quasi raddoppiati iin 24 ore in. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute ipositivi sono 1.534, ieri erano stati 888, a fronte di 192.543 tamponi effettuati e che fa scendere il tasso di positività allo 0,79%. Crescono pure i: 20 morti (+7).Sono 1.287 i guariti, mentre gli attuali positivi dopo mesi di discesa salgono di 223 unità attestandosi su un numero totale di 40.649. Continuano invece a calare i ricoveri nei reparti ordinari, 1.128 (-21), quasi stabili le terapie intensive, 157 (-1) con 7ingressi. In isolamento ...

