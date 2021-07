Costruttori, cambio al vertice dell’Ance Campania: giovedì l’assemblea a Caserta (Di martedì 13 luglio 2021) giovedì 15 luglio alle 11 a Caserta, presso la sede di Confindustria in via Roma 17, si tiene l’assemblea per il rinnovo delle cariche associative dell’Ance Campania, l’associazione nazionale dei Costruttori guidata a livello regionale dal napoletano Gennaro Vitale. Candidato unico alla successione al vertice regionale, Luigi Della Gatta, imprenditore edile, vicepresidente di Confindustria Caserta e già presidente dell’associazione dei Costruttori di Terra di Lavoro. Nel corso dei lavori associativi saranno resi noti i principali numeri e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021)15 luglio alle 11 a, presso la sede di Confindustria in via Roma 17, si tieneper il rinnovo delle cariche associative, l’associazione nazionale deiguidata a livello regionale dal napoletano Gennaro Vitale. Candidato unico alla successione alregionale, Luigi Della Gatta, imprenditore edile, vicepresidente di Confindustriae già presidente dell’associazione deidi Terra di Lavoro. Nel corso dei lavori associativi saranno resi noti i principali numeri e ...

