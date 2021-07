Cosmo annuncia il primo live italiano senza distanziamento (Di martedì 13 luglio 2021) Si chiamerà 'La prima festa dell'amore' e si terrà a Bologna. Accesso solo con Green Pass La terza estate dell'amore, come da titolo del nuovo album, slitta a ottobre, al 1 e al 2: queste le date per il concerto di Cosmo. Si terrà a Bologna, Area parco nord, "in un tendone del circo. Tutti in piedi. senza distanziamento. Ballando", scrive l'artista su Instagram. Tutto torna. … Leggi su it.mashable (Di martedì 13 luglio 2021) Si chiamerà 'La prima festa dell'amore' e si terrà a Bologna. Accesso solo con Green Pass La terza estate dell'amore, come da titolo del nuovo album, slitta a ottobre, al 1 e al 2: queste le date per il concerto di. Si terrà a Bologna, Area parco nord, "in un tendone del circo. Tutti in piedi.. Ballando", scrive l'artista su Instagram. Tutto torna. …

Advertising

MashableItalia : Cosmo annuncia il primo live italiano senza distanziamento - _santacecilia : Cosmo annuncia il primo concerto in piedi e senza distanziamento (ma solo con tamponi rapidi e per vaccinati) e per me è un gran sì - RollingStoneita : Cosmo annuncia i primi live senza distanziamento, ma con green pass o tampone negativo -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmo annuncia Marte, destinazione finale? Nell'ottobre 1993, quando Mittlefehldt annuncia la sua scoperta, esistono solo nove meteoriti di ... e il telescopio spaziale Hubble che, con le sue immagini " vivide quanto artefatte " del cosmo ha ...

La Dichiarazione di Busalla aprirà domani il Festival dello Spazio ... perfettamente schermata dalle interferenze radio terrestri, in modo che una futura stazione in quell'area protetta possa riconoscere segnali radio dal Cosmo anche debolissimi", annuncia Franco ...

Cosmo annuncia i primi live senza distanziamento, ma con green pass o tampone negativo Rolling Stone Italia "La festa dell'amore" di Cosmo: primo live in Italia con posti in piedi e senza distanziamento Annunciare il primo live in cui sarà permesso, anzi doveroso ballare, è un segnale importante per tutti e sinceramente non vediamo l’ora di cominciare. Sarà una festa, promesso", racconta lo stesso ...

Cosmo, due concerti senza distanziamento a ottobre essendo anche raggiungibile facilmente da tutta Italia è davvero la location perfetta”, ha dichiarato Cosmo: “Annunciare il primo live in cui sarà permesso, anzi doveroso ballare, è un segnale ...

Nell'ottobre 1993, quando Mittlefehldtla sua scoperta, esistono solo nove meteoriti di ... e il telescopio spaziale Hubble che, con le sue immagini " vivide quanto artefatte " delha ...... perfettamente schermata dalle interferenze radio terrestri, in modo che una futura stazione in quell'area protetta possa riconoscere segnali radio dalanche debolissimi",Franco ...Annunciare il primo live in cui sarà permesso, anzi doveroso ballare, è un segnale importante per tutti e sinceramente non vediamo l’ora di cominciare. Sarà una festa, promesso", racconta lo stesso ...essendo anche raggiungibile facilmente da tutta Italia è davvero la location perfetta”, ha dichiarato Cosmo: “Annunciare il primo live in cui sarà permesso, anzi doveroso ballare, è un segnale ...