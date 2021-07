(Di martedì 13 luglio 2021): “Spalletti è l’uomo giusto al posto giusto, con luipotrebbe fare benissimo” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Pantaleo, responsabile area tecnica Lecce per parlare del, di, calciatore svizzero, centrocampista delo Borussia Mönchengladbach e della Nazionale svizzera, oltre ad alri argomenti. Queste le sue parole: SU CHIESA CAMPIONE D’AUROPA “Chiesa Campione d’Europa? Innanzitutto ho esultato per il successo straordinario ottenuto, un grandissimo risultato figlio di tanto lavoro e impegno, che viene anche da lontano perché ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - Enzovit : Corvino consiglia al Napoli di prendere Zakaria -

Ultime Notizie dalla rete : Corvino consiglia

90min

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "la ...Annuncio su Vlahovic da parte di Pantaleo, che loalla Juventus come colpo di calciomercatoPantaleospinge Dusan Vlahovic verso la Juventus. L'esperto dirigente, ora al Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ...L'ex direttore della Fiorentina consiglia il forte centrocampista svizzero al club azzurro: sarebbe il rinforzo ideale per mister Spalletti.Secondo i dati attuali, il numero di immobili oggetto di aste immobiliari in Italia nel corso del primo trimestre 2021 è stato pari a 44.720 unità. Un numero questo abbastanza contenuto derivato anche ...