Corruzione | Venturi querela Montante | ‘circostanze distorte e destituite di fondamento’

(Di martedì 13 luglio 2021) Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) – “In relazione al contenuto delle dichiarazioni spontanee rese da Calogerosabato ultimo scorso nel processo di appello che lo riguarda, lo scrivente – per le circostanze assolutamentee totalmentedi fondamento che l’imputato ha riferito – ha dato mandato al proprio legale per sporgere denuncia nei suoi confronti per i reati di calunnia e diffamazione”. Lo ha annunciato l’ex assessore regionale, ed ex amico di Antonello, Marco, dopo l’interrogatorio reso sabato davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta. L'articolo ...

Affaritaliani.it

Dicevamo che era conveniente stare dalla parte dalla legalità E ora mi trovo sotto scacco mentre per Marco, che ha assunto Arnone, perché era sua persona di fiducia, è tutto a posto. ...Dicevamo che era conveniente stare dalla parte dalla legalità E ora mi trovo sotto scacco mentre per Marco, che ha assunto Arnone, perché era sua persona di fiducia, è tutto a posto. ...Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) – “In relazione al contenuto delle dichiarazioni spontanee rese da Calogero Montante sabato ultimo scorso nel processo di appello che lo riguarda, lo scrivente – per ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Nel corso dell’udienza di ieri Montante, rispondendo alle domande dei suoi legali, ha detto: “Io non ho mai fatto dossieraggi. Non ho mai utilizzato nessuna inf ...