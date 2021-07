Corruzione: Montante, 'su proroghe vertici Irsap abbiamo esagerato, sono responsabile' (Di martedì 13 luglio 2021) Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) - "abbiamo esagerato e me ne assumo la responsabilità". Lo ha detto Antonello Montante continuando a rispondere all'avvocato di parte civile nel processo che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione. L'ex presidente degli industriali siciliani parla delle continue proroghe che riguardavano i vertici dell'Irsap. "L'allora presidente della Regione - dice - prorogò più volte la nomina di Cicero, fino alla modifica della legge". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Caltanissetta, 13 lug. (Adnkronos) - "e me ne assumo la responsabilità". Lo ha detto Antonellocontinuando a rispondere all'avvocato di parte civile nel processo che lo vede imputato per associazione per delinquere finalizzata alla. L'ex presidente degli industriali siciliani parla delle continueche riguardavano idell'. "L'allora presidente della Regione - dice - prorogò più volte la nomina di Cicero, fino alla modifica della legge".

Advertising

TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'su proroghe vertici Irsap abbiamo esagerato, sono responsabile'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'unica mia colpa è stata sostenere Cicero contro tutti'... - TV7Benevento : Corruzione: Montante, 'Confindustria si costituì parte civile in tutti i processi di mafia'... - zazoomblog : Corruzione: Montante legge in aula mail Cicero Sei un grande uomo che lotta contro la mafia - #Corruzione:… - TV7Benevento : **Corruzione: Montante legge in aula mail Cicero 'Sei un grande uomo che lotta contro la mafia'**... -