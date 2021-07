Coronavirus, salgono a 21 i nuovi positivi nelle Marche: due le province 'calde'/ La progressione del contagio (Di martedì 13 luglio 2021) ANCONA - La zona gialla non è, per fortuna, all'orizzonte, ma l'aumento dei contagi preoccupa comunque le Marche . Lo svilupparsi di focolai di variante Delta almeno per il momento, però, non si è ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 13 luglio 2021) ANCONA - La zona gialla non è, per fortuna, all'orizzonte, ma l'aumento dei contagi preoccupa comunque le. Lo svilupparsi di focolai di variante Delta almeno per il momento, però, non si è ...

Advertising

tusciatimes : Coronavirus, ASL Viterbo : ” Due casi accertati oggi, salgono a quindicimilaottanta i guariti nella Tuscia “ - Tp24it : Covid: salgono i contagi in Sicilia. Numeri da zona gialla - Tp24it : Coronavirus, salgono i contagi in Sicilia: 150 nuovi casi - infoitinterno : Coronavirus, salgono i contagi in Sicilia: 150 nuovi casi - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Lunedì 12 luglio 1 nuovo caso a #CastelBolognese. In Provincia 4, in Regione 118. A Cast… -