Coronavirus in Toscana, 65 nuovi casi e un decesso: calano i ricoveri (Di martedì 13 luglio 2021) In Toscana sono 245.079 i casi di positività al Coronavirus, 65 in più rispetto a ieri (62 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto ... Leggi su pisatoday (Di martedì 13 luglio 2021) Insono 245.079 idi positività al, 65 in più rispetto a ieri (62 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). Isono lo 0,03% in più rispetto ...

Advertising

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana, #13luglio ?? 65 nuovi casi ?? 6.849 tamponi eseguiti ?? 72 ricoverati (-8 d… - TuttoSesto : #coronavirus : 26 nuovi casi e nessun decesso nei territori Ausl Toscana Centro - Monik6799 : @Zitellapersemp1 @Cartabellotta Guardi che sperimentali non è una bestemmia. Mi sembra di leggerlo anche qui....… - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: 65 nuovi casi, 1.468 (-3) positivi, 72 (-8) ricoverati, 1 deceduto - uslnordovest : #BOLLETTINO #SETTIMANALE #Coronavirus #13luglio ? NUOVI CASI: 141 ? ? GUARITI: 75.610 (+86) ?? RICOVERI: 16 (2 in T… -