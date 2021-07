Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 luglio: 1.534 nuovi casi, i morti sono 20 (Di martedì 13 luglio 2021) sono 1.534 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 888), a fronte di 192.543 tamponi giornalieri effettuati (ieri 73.571). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,8% (ieri 1,2%). sono 20 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 157 (-1), con 7 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 13 luglio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 13 luglio 2021)1.534 icontagi di Covid-19 in(ieri 888), a fronte di 192.543 tamponi giornalieri effettuati (ieri 73.571). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,8% (ieri 1,2%).20 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive157 (-1), con 7ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 13sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ...

