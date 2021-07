Coronavirus | il bollettino di oggi 13 luglio

(Di martedì 13 luglio 2021)Italia, ilCovid di13: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaL’Oms, negli ultimi giorni, sta lanciando segnali d’allarme e preoccupazione. Il direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso del consueto briefing sulla situazione epidemiologica ha specificato che “la variante delta ora si trova in 104 Paesi”. “Ci aspettiamo che presto sarà la mutazione del Covid-19 dominante a livello mondiale – ha proseguito – e stiamo ...

Il Corriere ha creato una newsletter sul. È gratis: ci si iscrive qui . Articolo in aggiornamento...Risalgono, rispetto a ieri, i contagi da covid - 19 in Calabria. Neldiffuso da Regione e Protezione Civile i nuovi positivi sono 45 (ieri 13) a fronte di 2.290 tamponi processati (ieri sono stati 1.062). Tasso di positività che risale fino all' 1,97%. I ...La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni ...L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 136 a fronte di 7.174 tamponi molecolari processati.