Coronavirus, ancora tre decessi nelle ultime 48 ore (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 136 i nuovi positivi al covid - 19 registrati in Campania su 7.174 tamponi molecolari effettuati. Questo il dato, aggiornato alle 23:59 di ieri, lunedì 12 luglio, fornito dall'Unità di crisi ... Leggi su napolitoday (Di martedì 13 luglio 2021) Sono 136 i nuovi positivi al covid - 19 registrati in Campania su 7.174 tamponi molecolari effettuati. Questo il dato, aggiornato alle 23:59 di ieri, lunedì 12 luglio, fornito dall'Unità di crisi ...

