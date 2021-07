Advertising

vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 13/07/2021 ore 21:09 Finora sono state somministrate 58.643.617… - fc_cheri : Coronavirus. Aggiornamento del 13 luglio: 86 nuovi casi, nessun decesso - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 13 luglio, 2 decessi e 241 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 13 luglio, 7 decessi e 136 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - FabioIovino1 : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento della @RegioneER: 76 nuovi positivi su 17.627 tamponi effettuati. Nessun decesso. Aumentano i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Sono 136 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.174 test molecolari esaminati ieri. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è dell'1,89%. Nel bollettino ...L;'ultimo, di stamane parla di 85 casi di Delta, dei quali 81 della forma classica, (... Sono i principali dati sulregistrati nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna : a ...Ricoveri e terapie intensive del Lazio. Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 2155. A cura di Alessia Rabbai. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GL ...A cura di Susanna Picone. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI. Il giorno dopo il discorso del presidente Macron, la Francia registra un nuovo rec ...