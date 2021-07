Coronavirus, 20 decessi in 24 ore. Il tasso di positività scende a 0,8% (ieri era 1,2%). In terapia intensiva 7 nuovi ingressi (Di martedì 13 luglio 2021) Il bollettino del 13 luglio Sono 20 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.80. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +1.534 positivi. A oggi, il bilancio dei casi totali dall’inizio del monitoraggio è di 4.273.693. Gli attualmente positivi sono 40.649. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti oggi è di 4.105.236, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.128. Sono 157 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 7 ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) Il bollettino del 13 luglio Sono 20 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.80. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +1.534 positivi. A oggi, il bilancio dei casi totali dall’inizio del monitoraggio è di 4.273.693. Gli attualmente positivi sono 40.649. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti oggi è di 4.105.236, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.128. Sono 157 i pazienti ricoverati nei reparti di; di questi, 7 ...

