Coppa | Maneskin e Recovery L' Italia vuole cavalcare l' onda

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 luglio 2021) “Possiamo cambiare un po’ il futuro della nostra economia. Serve lo stesso spirito di coesione che in questi giorni abbiamo tutti celebrato per la magnifica vittoria della Nazionale a Wembley”, dice soddisfatto il Commissario Europeo all’Economia Paolo Gentiloni. Il ministro Daniele Franco cita anche la vittoria deiall’Eurovision, veramente dice “Moleskin”, ma il senso è quello e poi ci mette insieme anche l’impresa di Matteo Berrettini, il primo a portare l’in finale a Wimbledon: “Sono tutti segni di dinamismo, di creatività del paese”. Nel giorno in cui a Bruxelles il Consiglio europeo dei ministri dell’Economia (Ecofin) dà l’ok ...