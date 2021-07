Copioli | n°1 Federmoto | ' Vi svelo i talenti di domani L' ultima volta Rossi mi ha detto'

Ultime Notizie dalla rete : Copioli n°1

Reduce da un weekend all'Abetone per il Mondiale di Hard Enduro ('spettacolo formidabile, fatto un lavoro egregio'), il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni, ha tanta energia per illustrare i piani futuri di un movimento che naviga tra attività no - stop, ricerca di nuovi talenti e una serie di aspettative che in Italia - parlando di moto - sono ...Reduce da un weekend all'Abetone per il Mondiale di Hard Enduro ('spettacolo formidabile, fatto un lavoro egregio'), il presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni, ha tanta energia per illustrare i piani futuri di un movimento che naviga tra attività no - stop, ricerca di nuovi talenti e una serie di aspettative che in Italia - parlando di moto - sono ...