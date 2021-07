Copa America, lo sfogo di Thiago Silva: “Non fate più gli amici per foto o biglietti” (Di martedì 13 luglio 2021) Il Brasile ha ceduto il passo all’Argentina in finale di Copa America 2021, infrangendo dunque i pronostici della vigilia. La più quotata selezione verdeoro è stata sconfitta da una rete di Angel Di Maria, valsa lo 0-1 dell’Albiceleste e il trionfo argentino al termine della competizione. Lionel Messi e compagni hanno messo al tappeto Neymar e i talentuosi brasiliani, ma uno in particolare, icona della Nazionale, si è ribellato alle considerazioni negative dei giornalisti. Thiago Silva si è così espresso su Instagram: “Per tutti quelli che hanno tifato contro di noi, spero che siate contenti! Però, poi non venite a fare ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Il Brasile ha ceduto il passo all’Argentina in finale di2021, infrangendo dunque i pronostici della vigilia. La più quotata selezione verdeoro è stata sconfitta da una rete di Angel Di Maria, valsa lo 0-1 dell’Albiceleste e il trionfo argentino al termine della competizione. Lionel Messi e compagni hanno messo al tappeto Neymar e i talentuosi brasiliani, ma uno in particolare, icona della Nazionale, si è ribellato alle considerazioni negative dei giornalisti.si è così espresso su Instagram: “Per tutti quelli che hanno tifato contro di noi, spero che siate contenti! Però, poi non venite a fare ...

Advertising

Inter : ?? | #CopaAmerica El Toroooo ?? Congratulazioni a @Argentina e a #Lautaro per la vittoria della Copa America! ??????? - ESPNFC : Neymar vs. Messi in the Copa America final?! ?? - RoyNemer : Lionel Messi and Emiliano Martinez after Argentina's Copa America final win! - DanPans__ : RT @vox2box: Pensavate davvero di andare in vacanza senza parlare di Copa America con i nostri torceadores della redazione? Abbiamo parlat… - SaintPerch : RT @CulersF: Copa America 2021 Best XI *Messi, De Paul, Romero & Emi Martinez included ?????? -