Copa America 2021 | Romero unico “italiano” nell’undici ideale

Un solo "italiano" nell'undici ideale della Copa America 2021, conclusasi domenica scorsa con la vittoria dell'Argentina di Messi. Si tratta di Cristian Romero, che nel campionato di Serie A veste la maglia dell'Atalanta. In realtà sarebbero stati due gli "italiani" inseriti nel "dream team" del torneo, ma Rodrigo De Paul è stato appena ceduto dall'Udinese all'Atletico Madrid. Nella formazione ideale figurano anche il portiere dell'Argentina Emiliano Martinez e l'attaccante Lionel Messi. Per il Brasile inseriti invece Marquinhos e Neymar del Psg, ...

