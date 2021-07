Contratto comparto sicurezza e difesa | convocato il tavolo

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 13 luglio 2021) E’ statoilper la ripresa delle procedure negoziali per ilrelative al personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate per il 2019-2021. L’incontro che punta alla definizione dell’accordo sindacale e dei provvedimenti di concertazione relativi al triennio 2019-2021 e’ statodal ministro della Pa Renato Brunetta per martedi’ 20 luglio alle ore 10 in videoconferenza L'articolo proviene da Forze Armate News.