Conto alla rovescia per il 9° Web Marketing Festival (Di martedì 13 luglio 2021) Conto alla rovescia per la 9° edizione del Web Marketing Festival (Wmf), l’evento dedicato all’ecosistema dell’innovazione, dell’imprenditoria italiana e internazionale, di oggi e di domani. All’evento, che si terrà dal 15 al 17 luglio al palacongressi di Rimini, oltre all’attesa finale della Startup Competition, giovedì 16 avrà luogo lo ScaleUp For Future, l’evento che porterà sul Mainstage sei Scaleup provenienti da tutto il mondo. E tra queste ci sarà anche SumUp, la fintech che ha registrato una crescita record nel settore dei pagamenti digitali e soluzioni innovative cashless. “Il Wmf e in ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021)per la 9° edizione del Web(Wmf), l’evento dedicato all’ecosistema dell’innovazione, dell’imprenditoria italiana e internazionale, di oggi e di domani. All’evento, che si terrà dal 15 al 17 luglio al palacongressi di Rimini, oltre all’attesa finale della Startup Competition, giovedì 16 avrà luogo lo ScaleUp For Future, l’evento che porterà sul Mainstage sei Scaleup provenienti da tutto il mondo. E tra queste ci sarà anche SumUp, la fintech che ha registrato una crescita record nel settore dei pagamenti digitali e soluzioni innovative cashless. “Il Wmf e in ...

