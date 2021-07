Contagi in risalita, Campania verso la zona gialla: parla il ministro della Salute (Di martedì 13 luglio 2021) La Campania rischia seriamente di scivolare in zona gialla. Lo dicono i numeri dei Contagi che negli ultimi giorni sono in risalita. Oltre alla regione di De Luca, anche Marche Abruzzo e Sicilia sono a rischio. Campania rischia la zona gialla La causa di ciò è la variante Delta che prosegue la sua corsa e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 luglio 2021) Larischia seriamente di scivolare in. Lo dicono i numeri deiche negli ultimi giorni sono in. Oltre alla regione di De Luca, anche Marche Abruzzo e Sicilia sono a rischio.rischia laLa causa di ciò è la variante Delta che prosegue la sua corsa e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

