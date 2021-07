Concorso VFP1 Marina Militare | online il bando di reclutamento per 2000 posti

Leggi su leggioggi

(Di martedì 13 luglio 2021) Indetto per il 2022 un nuovodinellaper 2.000 volontari in ferma prefissata (). Isono così distribuiti: 1.400 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e di questi: – 1.090 per il settore d’impiego «navale»; – 120 per il settore d’impiego «anfibi»; – 60 per il settore d’impiego «incursori»; – 30 per il settore d’impiego «palombari»; – 40 per il settore d’impiego «sommergibilisti»; – 60 per il settore d’impiego «Componente aeromobili»; 600 per il Corpo delle capitanerie di porto (CP) così suddivisi: – 594 per le varie specialità e ...