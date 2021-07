Con Maresca in evidenza o no? Ecco i simboli che dilaniano Forza Italia (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Peccato che ‘Propaganda Live’ abbia chiuso la stagione televisiva. Perchè la campagna elettorale di Napoli avrebbe offerto al fumettista Makkox, al secolo Marco Dambrosio, uno dei protagonisti della trasmissione di satira politica di Diego Bianchi, un bel pò di lavoro. Tanto più che Makkox si vanta di essere uno specialista nella grafica dei simboli dei partiti. E a Napoli, proprio per questo, avrebbe trovato il suo Eden. Ad avere bisogno di lui ci sarebbe stata Forza Italia, alle prese con una scelta che la sta dilaniando: proprio quella sulla grafica del simbolo da piazzare sulle schede elettorali ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Peccato che ‘Propaganda Live’ abbia chiuso la stagione televisiva. Perchè la campagna elettorale di Napoli avrebbe offerto al fumettista Makkox, al secolo Marco Dambrosio, uno dei protagonisti della trasmissione di satira politica di Diego Bianchi, un bel pò di lavoro. Tanto più che Makkox si vanta di essere uno specialista nella grafica deidei partiti. E a Napoli, proprio per questo, avrebbe trovato il suo Eden. Ad avere bisogno di lui ci sarebbe stata, alle prese con una scelta che la sta dilaniando: proprio quella sulla grafica del simbolo da piazzare sulle schede elettorali ...

